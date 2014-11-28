Бойовики викрали 6 автомобілів корпорації, що належить Таруті

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).

Крім того, бойовики на одному з блокпостів викрали двох жителів міста Костянтинівка Донецької області. Вони їхали на вантажівці "DAF" убік Донецька, передає Україниська правда.

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На блокпосту на в'їзді в Донецьк молоді люди були викрадені бойовиками. Терористи незаконно утримували їх близько доби, після чого відпустили, проте вантажівку не повернули.

Відкриті кримінальні виробництва за ч. 2 ст.146 (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.