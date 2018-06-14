Паливна схема в Міноборони: суд повернув Павловському закордонні паспорти для відряджень

Підставою для рішення став обов'язок заступника глави Міноборони їздити за кордон.

Солом'янський районний суд Києва повернув закордонні паспорти заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, якого підозрюють у розкраданні близько 150 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив суддя за результатами розгляду клопотання САП про продовження запобіжного заходу.

Як повідомляє Тиждень.ua, перший заступник керівника САП Максим Грищук просив продовжити дію всіх процесуальних обов'язків, покладених на Павловського, зокрема, здачу закордонних паспортів до Державної міграційної служби.

Читайте такожНАБУ показало схему розкрадання 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони

Як зазначав захист Павловського, обов'язок здачі закордонних паспортів перешкоджає його роботі, оскільки він як заступник міністра оборони зобов'язаний виїжджати за межі України для виконання своїх посадових обов'язків, зокрема для участі в засіданнях Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, Міжурядової українсько-в'єтнамської комісії з питань військово-технічного співробітництва, Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва, взяти участь у Міжнародній виставці наземних та повітряних сил у Франції, на підтвердження чого стороною захисту були надані відповідні документи.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, проте вирішив повернути закордонні паспорти.

Як повідомлялося, 28 березня Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування щодо посадовців Міністерства оборони України, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб оборонного відомства.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Полторак раніше заявив, що піде у відставку, якщо причетність Павловського до розтрати буде доведено.