Полторак заявив про готовність піти у відставку через "паливну" схему в Міноборони

Міністр оборони Степан Полторак заявив про готовність піти у відставку, якщо слідство доведе провину його заступника Ігоря Павловського, який фігурує в справі про багатомільйонні розкрадання в Міністерстві оборони.

Читайте такожЗаступника Полторака затримали через "паливну" схему на 149 мільйонів гривень"Я готовий у будь-який час", - сказав він під час брифінгу, передає Новий час.

При цьому він зазначив, що якщо провина Павловського буде доведена, то це буде і його відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського, директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича і ще двох співробітників міністерства.

Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми за розтрату державних коштів у сумі понад 149 млн грн при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Міністр оборони Полторак, коментуючи затримання свого заступника, заявив, що йому нікуди тікати з України, тому що в Росії проти нього порушено три кримінальні справи за участь в АТО і у нього навряд чи є гроші, щоб втекти в інші країни.