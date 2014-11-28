Начебто побита в Києві журналістка LifeNews до міліції з заявою не зверталася

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в Києві Олександр Терещук.

“Інформацією по цьому (нібито побиттю) ми володіємо з Інтернету і телебачення. Із заявами ніхто не звертався, якщо звернуться, будемо розбиратись”, - сказав Терещук.

Читайте такожГеращенко хоче ввести правила для журналістів російських ЗМІ: будуть брехати - будемо їх видворятиЯк повідомлялося, кореспондентка LifeNews Змановська, яка планувала висвітлювати акцію проти концерту Ані Лорак 26 листопада, заявила, що її побили у Києві біля палацу мистецтв «Україна» українські колеги-журналісти. Про це вона сказала під час прямого включення свого каналу з Києва. Зокрема, примружуючи око, Змановська стверджувала, як її "жорстоко побили по голові" та ледь не осліпили газом.

Втім, свідки конфлікту заперечують, що українські журналісти били кореспондентку LifeNews, але визнають, що вона дійсно постраждала - хтось із натовпу кинув у неї яйцем та пирснув в очі перцевим спреєм, порадивши повертатися в Росію.