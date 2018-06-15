Підозрюваний в організації вбивства Бабченка був посередником у фінансуванні проросійських політсил в Україні - СБУ

Рішення про передачу грошей ухвалювалося на рівні вищого політичного керівника Росії, заявляють у відомстві.

Підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман був посередником у фінансуванні російськими спецслужбами проросійських політсил в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

Він пояснив, що у квітні СБУ отримала оперативну інформацію про підготовку до вчинення на території України теракту, а саме щодо підшукування Германом виконавця злочину щодо російського журналіста Аркадія Бабченка.

Крім того, до СБУ надійшла інформація щодо невстановленої на той час особи, з якою Герман обговорював деталі вчинення терористичного акту.

"Нам вдалося не тільки встановити цю людину, але й отримати дуже важливі для слідства свідчення", - зазначив представник Служби, після чого було представлено фрагменти розмов Германа.

"Службою задокументовано, що Герман був посередником, за допомогою якого російські спецслужби здійснювали фінансування проросійських політичних сил в Україні. Згадується партія "Розумна сила", - заявив Тиводар.

За його словами, рішення про передачу грошей ухвалювалося "на рівні вищого політичного керівника Росії - Вова "Пу" - Путін". "А сам Герман чітко визначає свої функції як касир", - пояснив представник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.