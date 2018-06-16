Денісова заявляє про затягування процесу відвідування утримуваних в РФ українців

Омбудсмен наголосила, що російська сторона зволікає з наданням дозволів та виконанням інших процедур, необхідних для відвідування українських політичних в'язнів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сьогодні планує відвідати незаконно засудженого в Росії українця Миколу Карпюка, який утримується у в’язниці у місті Володимир.

Про це вона повідомила телеканалу "112 Україна".

"Зараз ми рухаємося у напрямку Володимирського централу, де утримується Микола Карпюк, щоб відвідати його. Ми прилетіли до Салехарда, і вже коли були в дорозі, наше посольство отримало листа, що вони нібито не встигають погодити процедури, згідно з міжнародними конвенціями, і надати можливість зустрітися з Карпюком представникам консульства. Поки там нічого не написано про мене як уповноваженого. Тому ми їдемо. Будемо надавати заяву згідно з російським кодексом, щоб мені дали зустрітися з Карпюком", – сказала Денісова.

Вона також висловила жаль, що не вдалося відвідати в колонії режисера Олега Сенцова.

Омбудсмен наголосила, що російська сторона зволікає з наданням дозволів та виконанням інших процедур, необхідних для відвідування українських політичних в'язнів.

"Поки нікого не вдалося відвідати. Тому що я вважаю, що на сьогоднішній день відбувається затягування процесу відвідування мною громадян України, які знаходяться в колоніях РФ. Якщо були домовленості двох президентів щодо надання такої можливості – зустрітися – то треба зменшити всі терміни проходження документів", – зазначила Денісова.

Також вона підтвердила інформацію про домовленість провести зустріч із російською колегою Тетяною Москальковою у понеділок, 18 червня, о 14.00.

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили. Також уповноважений Верховної Ради з прав людини заявила, що переговори з російською стороною з приводу моніторингових візитів на території РФ зайшли в глухий кут.

Того ж дня Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві в понеділок, 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених, яких тримають у Росії і Україні.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.