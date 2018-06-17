Держдеп США про обстріл місії ОБСЄ на Донбасі: Росія повинна припинити свою сумну поведінку

14 червня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл у населеному пункті Пикузы Волноваського району Донецької області. У Держдепі США звинуватили в події Росію.

У Державному департаменті США закликали РФ припинити "сумна поведінка". Про це у своєму Twitter повідомила речник відомства Хізер Нойерт, коментуючи інформацію про обстріл місії ОБСЄ на сході України.

14 червня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл у населеному пункті Пикузы Волноваського району Донецької області. В ОБСЄ вважають, що вогонь носив попереджувальний характер, щоб змусити спостерігачів покинути цей район.

"Я бачу повідомлення про те, що підлеглі Росії стріляли з вогнепальної зброї, щоб залякати неозброєних співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Співробітники СММ ОБСЄ ризикують своїм життям, щоб захистити мирних жителів. Росія повинна припинити своє сумне поведінку, перш ніж ще більше співробітників СММ будуть вбиті або змушені покинути Україну", – написала Нойерт.