Порошенко: всі корупційні справи мають бути передані в Антикорупційний суд після його створення

Він не бачить жодних проблем в питанні апеляцій.

Президент України Петро Порошенко вважає, що всі корупційні справи мають бути передані в Антикорупційний суд після його створення.

Про це глава держави сказав вчора в інтерв’ю українським телеканалам.

Відповідаючи на запитання щодо проблеми про яку заявляли і міжнародні організації, що апеляції щодо корупційних справ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді, Порошенко зазначив, що його позиція з цього питання є «абсолютно чіткою».

«Позиція президента є абсолютно чіткою – вона викладена, і я прошу це перевірити, в законопроекті, який був зареєстрований 22 грудня. В законопроекті ця норма була викладена абсолютно чітко: що всі справи, які на час створення Антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в Антикорупційний суд. І лише Антикорупційний суд справи по критеріях, які визначають підсудність, мається на увазі рівень чиновника, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні корупційного злочину, або сума, яка дана у вигляді хабара, або інші питання, обов’язково мають розглядатися новим створеним Антикорупційним судом», - наголосив він.

Порошенко зазначив, що тоді ця позиція викликала критику, що нібито будуть «перевантажені суди і ми їх засиплемо справами».

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«На сьогоднішній день кількість справ, які знаходяться в судах або передані до суду складає трохи більше однієї сотні, то це означає, що 35 суддів будуть мати три справи і це в той час коли в судах загальної юрисдикції судді мають 800 справ, а в них- три», - зауважив президент.

Глава держави також нагадав, що тоді були відповідні висновки Венеційської комісії, де зазначалось про принцип – «з чистого аркуша» , де справи ,які розпочаті раніше мають залишатися в старому суді, а Антикорупційний суд має починати роботу з чистого листа.

«Яка позиція і ставлення президента до цього? Вона не змінилась. Вона як була, що ми маємо всі справи передавати в антикорупційний суд, як була задекларована в моєму варіанті, так і залишається такою», - ще раз наголосив Порошенко.

«В парламенту є дуже ефективна можливість розглянути і приймати рішення. Парламент є абсолютно незалежний орган, і будь-яке рішення парламенту з цього приводу я буду сприймати і схвалювати. Підтримають вони позицію президента – буду щасливий», - додав президент.

Порошенко ще раз наголосив, що «Антикорупційний суд має забирати до себе всі справи. І кількість справ на сьогоднішній день є дуже переконливою, що може це робити не лише на етапі апеляції, а й на етапі першої інстанції. Це можливо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент, 14 червня закон набув чинності.

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

14 червня директор НАБУ Артем Ситник, спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.