Порошенко заявив, що Україна не дозволить нікому на неї тиснути ззовні

Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ARD.«Нікому ззовні ми не дамо тиснути на Україну при визначенні вектора і напрями її розвитку», - зазначив Петро Порошенко.

Президент констатував, що переважна більшість населення країни вимагає від влади негайних реформ.

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«Нам треба реформувати країну, налагодити інвестиційний клімат, реалізувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Цього хоче 75% українців», - сказав Петро Порошенко. Президент нагадав, що українці відстоювали європейські цінності - верховенство права, захист прав людини, свободу слова - під час акцій протестів у листопаді 2013 року - лютому 2014 року. Українці обрали європейський шлях розвитку країни, і саме тому «Стратегія реформ-2020» передбачає подачу Україною заявки на вступ в Євросоюз через 6 років.

У той же час він зазначив, що основним викликом для України залишається протидія агресії і захист своєї цілісності. «Я завжди намагаюся зберегти діалог та тримати "двері миру" відкритими», - зазначив глава держави.

Порошенко висловив переконання, що світ вимагає побудови нової системи безпеки, оскільки повоєнні структури, як європейські, так і світові, більше не ефективні і не здатні захистити ні одну країну, і Україна готова брати в цьому участь.

«Нова система безпеки буде спрямована не проти когось, в тому числі Росії, але для того, щоб захистити свою територію, зробити абсолютно неприпустимими порушення кордонів і агресію, мати ефективні механізми для збереження миру», - підкреслив Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що НАТО залишилося системою, здатною гарантувати безпеку її членів. Коментуючи можливість подачі заявки України на вступ в цю організацію, президент зазначив, що питання не в заявах, а в тому, що країна потребує реформування.

«Треба зробити все, щоб країна, рівень доходів і валового внутрішнього продукту, рівень інвестицій в оборонний комплекс і рівень Збройних Сил відповідали тим критеріям, які є для держав, які бажають бути членами НАТО», - зазначив Петро Порошенко і додав, що останні 4 роки «продемонстрували хибність для України позаблокової моделі».