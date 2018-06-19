Міжнародні партнери України підтримують президентський законопроект про нацбезпеку – депутат

Також член Комітету з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз повідомила, що законопроект підтримала Міжнародна дорадча група.

Схвалений до другого читання Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони проект закону про нацбезпеку підтримують міжнародні партнери України та Міжнародна дорадча група.

Про це член комітету, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Ірина Фріз написала на своїй сторінці у Facebook.

Фріз нагадала, що профільний комітет ухвалив рішення щодо підтримки законопроекту президента «Про національну безпеку» до другого читання.

За її словами, зазначену редакцію законопроекту підтримали партнери України та Міжнародна дорадча група.

“Зокрема, в своєму листі вони зазначають: «Проект тексту за результатом нашого обговорення 15 червня достатньою мірою враховує зауваження, викладені у нашому листі від 15 березня, а також приводить законопроект “Про національну безпеку” у відповідність до ключових європейських та євроатлантичних принципів. З огляду на це, ми вітатимемо прийняття проекту Закону (у редакції, яку ухвалив Комітет) Верховною Радою України у другому читанні. Будь-які можливі подальші поправки або текстові зміни вимагатимуть аналізу Міжнародної дорадчої групи на предмет їхньої відповідності європейським та євроатлантичним стандартам та принципам, що потребуватиме додаткового часу», – написала парламентарій.

Фріз також повідомила, що у листі наголошується на важливості ухвалення закону перед липневим самітом НАТО у Брюсселі.

«Закликаємо Вас продовжувати відкритий діалог, необхідний для прийняття Верховною Радою цього законопроекту не пізніше 22 червня 2018 року. Цей крок стане сильним сигналом того, що Україна залишається відданою реформуванню сектору безпеки та оборони, європейській та євроатлантичній інтеграції, а також створить передумови для максимізації двосторонньої безпекової допомоги Україні», – процитувала Фріз лист Міжнародної дорадчої групи.

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“Якщо коротко, – зазначила народний депутат, – то попередня версія робочої групи відхилена. Ми повернулись до редакції законопроекту Президента, що була ухвалена в першому читанні, з врахуванням восьми правок. Ця редакція повністю підтримана нашими міжнародними партнерами. Останній крок для розгляду законопроекту «Про національну безпеку» в парламенті зроблено”, - повідомила депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, Комітет з національної безпеки і оборони рекомендує парламенту ухвалити закон про нацбезпеку. На засіданні комітету повідомлялося, що до законопроекту надійшло 427 поправок, з яких 116 враховані.

Разом з тим у Центрі протидії корупції заявили, що профільний комітет не розглядав поправки до законопроекту про нацбезпеку, що дали б можливість позбавити СБУ непритаманних спецслужбі функцій в сфері економіки та боротьби з корупцією.

У середу, 20 червня, о 12.30 на засіданні Верховної Ради планується розпочати розгляд законопроекту про нацбезпеку, щоб у четвер, 21 червня, депутати змогли проголосувати за нього.