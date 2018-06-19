Вашингтон знову закликав Москву звільнити понад 60 українських політв'язнів

У США закликають РФ звільнити Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка, Костенка, Сущенка, Коломійця, Зейтуллаєва, Балуха та інших українців.

У Сполучених Штатів Америки знову закликають Російську Федерацію звільнити понад 60 українських політичних бранців, які незаконно затримані та ув'язненні.

Про це речник Державного департаменту США Хезер Науерт повідомила у мікроблозі Twitter.

"Росія повинна звільнити понад 60 ув'язнених українців та дозволити їм повернутися додому", - заявила Науерт.

Читайте такожСенцов не буде звертатися до Путіна, на це Кремль і розраховує – Геращенко (відео)

При цьому, вона заявила, що РФ має звільнити українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, активіста Олександра Костенка, журналіста Романа Сущенка, активіста Євромайдану Андрія Коломійця та фігуранта «справи Хізб-ут Тахрір» Руслана Зейтуллаєва.

Раніше вона заявляла, що в США занепокоєні станом здоров'я Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують з протестом.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що розглянуть питання про помилування Сенцова лише на його особисте прохання.