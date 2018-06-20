В Кремлі не знають, чи живий Сенцов (видео)

За словами спікера Кремля, російський омбудсмен "повинна володіти цією інформацією".

У Кремлі на питання, чи живий незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, заявили, що «не мають інформації».

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чому російська сторона не погодилася навіть на відеоконференцію із Сенцовим.

Читайте такожВашингтон знову закликав Москву звільнити понад 60 українських політв'язнів

«Не можу вам відповісти, чому відмовили у відеозв'язку. Тому що потрібно отримувати інформацію у відповідних органах, у ФСВП, і (омбудсмен Тетяна) Москалькова має цією інформацією володіти. Він все ж таки ув’язнений, і з кожним ув’язненим ось так встановлювати відеозв'язок неможливо», - сказав Пєсков.

На пряме запитання, чи живий Сенцов, Пєсков відповів: «Я не отримував якоїсь інформації про те, що у нього якісь проблеми зі здоров'ям, тому я взагалі не можу володіти ось цією інформацією і не можу нічого сказати з цього приводу».

Коментуючи висловлювання Уповноваженого Верховної Ради Людмили Денисової про те, що Росія блокує доступ до українським ув'язнених, незважаючи на домовленість президентів двох країн, а у Москалькової немає повноважень ухвалювати рішення, оскільки вона мусить погоджувати всі дії з кимось у керівництві РФ, Пєсков зазначив, що справа не в адміністрації президента Росії.

«Йде верифікація списків. Крім того, наскільки нам відомо, омбудсмени, як вони відвідуватимуть: синхронно, несинхронно, одночасно... Саме ці обговорення призводять до того, що час затягується», - сказав Пєсков.

За його словами, «були накладки з переміщенням, і через погодні умови українська колега не змогла вилетіти».

«Цей процес досить нелегкий, але робота щодо нього ведеться», - запевнив Пєсков.