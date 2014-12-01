Порошенко ліквідував Конституційну асамблею

Текст відповідного указу № 901/2014 розміщений на сайті президента.

Окрім самої ліквідації Конституційної асамблеї, указом передбачається визнати такими, що втратили чинність, низку указів.

Йдеться про указ президента від 21 лютого 2011 року № 224 "Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної асамблеї"; указ президента України від 25 січня 2012 року № 31 "Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї"; указ президента від 17 травня 2012 року № 328 "Про Конституційну асамблею"; указ президента від 1 жовтня 2012 року № 566 "Про зміни у складі Конституційної асамблеї"; указ президента від 21 червня 2013 року № 341 "Про зміни у складі Конституційної асамблеї".

Указ Порошенка набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Конституційна асамблея була створена указом тодішнього президента України Віктора Януковича від 12 травня 2012 року як спеціальний допоміжний орган при главі держави. Головною метою створення і діяльності Конституційної асамблеї була підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції України.

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До складу асамблеї увійшли 95 осіб. Серед них - представники фракцій і груп Верховної Ради, партій, Національної академії наук, національних галузевих академій і академічних наукових установ, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій і незалежних експертно-аналітичних центрів. Представники тодішньої опозиції відмовилися брати участь у роботі асамблеї.

21 червня 2013 року Конституційна асамблея прийняла за основу проект концепції змін до Конституції і взяла його на доопрацювання.