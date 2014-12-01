Фракція Порошенка проводить вечірнє засідання, президента чекають найближчим часом

Про це повідомив народний депутат Валерій Пацкан, передає INSIDER.

За його словами, главу держави депутати очікують приблизно через півгодини.

Раніше фракція "Блоку Петра Порошенка" сьогодні визначилася зі своїми кандидатами на посади міністрів.

Присутній на засіданні депутат Сергій Лещенко зі свого боку розповів про двох іноземців, які претендують на посади міністрів в новому уряді.

"Литовський кандидат у міністри економіки Айварас Абрамовічус. Говорить російською. Сподобалася відповідь на питання про пріоритети економіки: навіщо прикидатися, що у нас є виробництво автомобілів, якщо це викрутки збірка?", - написав він у своєму Facebook.

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Стосовно кандидата на пост міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, то, за словами Лещенка, на засіданні фракції БПП той повідомив, що вранці вже подав документи для отримання українського громадянства.