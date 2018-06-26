У Сенцова два громадянства, потрібен договір про права таких людей - російський омбудсмен

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Уповноважений України з прав людини не може відвідати Сенцова без її участі і дозволу компетентних органів РФ.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова віднесла незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова до осіб з двома громадянствами і ратує за ухвалення міждержавного договору Росією і Україною для визначення прав таких людей з невизначеним статусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам біля Лук‘янівського СІЗО в Києві.

Російський омбудсмен сказала, що Денисова може відвідати Сенцова лише разом з нею з дозволу російської влади.

"Я не можу відповісти за органи влади. Я їм направила своє звернення з проханням допустити Уповноваженого разом зі мною, тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона громадянка України. Сенцов - громадянин Росії", - заявила Москалькова.

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При цьому, журналісти уточнили, що Сенцов вважає себе громадянином України.

"Будемо виходити з того, що це людина з двома громадянствами - за фактом так. У нього в документах є паспорт громадянина Росії, і він за нього розписувався, і копія цього паспорта у мене є", - заявила Москалькова.

"Але дуже важливо сьогодні, мені здається, нам всім прийти до нормативного акту між двома державами Росії й України, в якому можна було б визначити права людей з двома громадянствами, з невизначеним статусом", - сказала Москалькова.

"Мені здається, що було б правильно, якби консули допускалися до цих людей. Російський консул допускався б тут до громадян з двома громадянствами, як Одинцов, Баранов і багато інших, і також консул України, на мій погляд, повинен допускатися до таких людей на території Росії", - сказала Москалькова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в Кремлі заявили, що зрушень у справі незаконно засудженого в РФ Сенцова немає, а звернення генерального секретаря Турбйорна Ягланда про помилування за російськими законами не може бути підставою для будь-яких дій.

25 червня Ягланд подав офіційне прохання до президента РФ Володимира Путіна про помилування Сенцова, який відбуває покарання в російській в'язниці і голодує з 14 травня.

15 червня Денисову не пустили в колонію до Сенцова.