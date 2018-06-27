Посол розповів, за яких умов відновлять зруйнований пам'ятник воїнам УПА в Грушовичах

На думку Дещиці, взаємні претензії щодо поховань воїнів УПА в Польщі та бійців «Армії Крайової» в Україні потрібно врегулювати в рамках правового поля обох держав.

Пам’ятник воїнам УПА на цвинтарі села Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який минулого року демонтували польські націоналісти, буде відновлений, якщо археологи доведуть, що там дійсно поховані українські вояки.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця під час панельної дискусії «Україно-польський діалог: труднощі і перспективи» на Міжнародній конференції «Коло Вінценза: майбутнє Карпат», яка проходить в селі Криворівня на Івано-Франківщині в рамках Форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

На думку Дещиці, взаємні претензії щодо поховань воїнів УПА в Польщі та бійців «Армії Крайової» в Україні потрібно врегулювати в рамках правового поля обох держав.

«Треба діяти в правовому полі Польщі. Тому, що пам'ятники є на території Польщі. Якщо там будуть знайдені останки воїнів УПА, то пам'ятник тим воїнам буде. Якщо не буде доказано, що це воїни УПА - то пам'ятника не буде. Буде поставлено пам'ятник людям, які там поховані», - зазначив Дещиця.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2017 року у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений". Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що монумент демонтували законно.

12 червня Інститут національної пам’яті Польщі передав українській стороні доповідь у справі археологічних досліджень на цвинтарі в селі Грушовичі, на місці поховання воїнів Української повстанської армії, де минулого року було демонтовано пам’ятник.

За словами польської сторони, археологічні розкопки на цвинтарі в Грушовичах, які експерти ІНП Польщі провели наприкінці травня, не підтвердили, що під розібраним торік пам’ятником УПА були колективні або окремі могили членів українського військового формування.