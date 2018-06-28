Набув чинності закон про утворення Вищого антикорупційного суду

Закон напередодні було опубліковано в газеті «Голос України».

Сьогодні набув чинності закон № 2470-VIII про утворення Вищого антикорупційного суду в Україні.

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Відповідний документ напередодні, 27 червня, було опубліковано в газеті «Голос України».

Крім прикінцевих положень, документ містить дві статті. Перша з них – «Утворити Вищий антикорупційний суд», друга – «Про утворення Вищого антикорупційного суду».

Відповідно до другої статті, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи Антикорупційного суду в Україні.

7 червня Верховна Рада ухвалила президентський закон і 14 червня він набув чинності.

21 червня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (№8497).

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд". Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону.

22 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей закон.