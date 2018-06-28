День Конституції: Порошенко, Гройсман і Турчинов звернулися до українців (відео)

Президент закликав українців поважати і захищати ідеї та принципи, за якими живе Україна.

Президент Петро Порошенко закликав українців поважати і захищати ідеї та принципи, за якими живе Україна.

Про це голова держави наголосив у привітанні до Дня Конституції України, розміщеному на його офіційній сторінці в Facebook.

«Історія вітчизняного конституціоналізму нараховує вже більше трьох століть, коли в 1710-му році світ побачив один із найбільш прогресивних документів свого часу - «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» Пилипа Орлика. І сьогодні Конституція України як спадкоємиця ідей і принципів, закладених в документі славного гетьмана, - один із основних демократичних законів у світі», - зазначив президент.

«Поважайте ідеї і принципи, за якими живе Україна та давайте захищати їх разом!», - підкреслив Порошенко.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також привітав співвітчизників з Днем Конституції.

«Саме Конституція України є нашим дороговказом і головним арбітром. Переконаний, що завдяки демократичним досягненням українського громадянського суспільства, особливо в період Революції гідності, значення конституційної культури, зокрема імперативної дії Основного закону України, в нашій країні тільки зростає», - йдеться у привітанні голови уряду, текст якого переданий урядової прес-службою.

Прем'єр переконаний, що особиста відповідальність і небайдужість до того, яким шляхом буде рухатися наша держава і суспільство, яким буде завтрашній день для прийдешніх поколінь, - «це міцна громадянська позиція, яка робить солідарними мільйони українців, яка робить нас європейцями по духу і крові».

«Сьогодні Україна переживає докорінні зміни, вводячи структурні реформи і модернізуючи ряд секторів національної економіки. Успіх багатьох починань неможливий без відповідної правової основи, закладеної в нашу державність і правопорядок, неможливий без конституційної культури і конституційного поля, завдяки чому ми впевнено рухаємося до європейського демократичного співтовариства», - підкреслив Гройсман.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов нагадав, що конституційному процесу України понад 300 років. «Конституційного процесу України понад 300 років - Конституція Пилипа Орлика закріпила демократичні традиції козацтва, багато в чому випередивши свій час», - заявив він у привітанні, повідомляє прес-служба РНБО.

«Діюча Конституція прийнята більше 20 років тому. Але тільки зараз ми повною мірою починаємо відчувати і розуміти ціну і сенс її першою статті «Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою», - зазначив Турчинов.

За його словами, суверенітет і незалежність «ніколи не даються безкоштовно, за них доводиться боротися, платити за них високу ціну - життя найкращих синів і дочок України».

«Розуміючи цінність того, що ми маємо, і небезпеки, з якими стикається наша держава, ми повинні об’єднуватися заради відбудови нашої країни. Гасло Майдану зараз як ніколи актуально - «Поки ми єдині, ми - непереможні!». Вважаю, що закріплення в Конституції стратегічної мети - членства у Європейському Союзі і Північноатлантичному Альянсі, ще більше консолідуватиме Україну», - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що Конституція - це Основний закон держави, наріжний її камінь, на якому можна будувати таку Україну, якої варта наша нація - вільну, незалежну, справедливу та європейську державу рівних можливостей та вільних людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, відзначають 22-у річницю з моменту набуття чинності Конституції країни.

День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем.

Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.