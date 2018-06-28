Порошенко просить активізувати роботу над змінами до Конституції щодо Криму

На думку президента, зміни щодо створення у Криму національної автономії кримських татар суттєво посилять зусилля із повернення суверенітету України над Кримським півостровом.

Президент Петро Порошенко просить активізувати роботу над змінами до Конституції щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.

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"Ще одні важливі зміни в Конституції - це відображення в Конституції Криму... Ми також просимо, щоб конституційна комісія активізувала свою роботу і якнайшвидше передала проект для розгляду народним депутатам", - наголосив Порошенко, звертаючись до народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко", голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Порошенко заявив, що зміни до Конституції щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України суттєво посилять зусилля із повернення суверенітету України над Кримським півостровом.

За словами президента, Україною задіяні усі політико-правові дипломатичні механізми, щоб повернути до її складу Крим.