Порошенко анонсував Кримську автономію і право президента втручатися в події на півострові

Порошенко очікує на остаточне схвалення робочою групою змін до Основного закону щодо Криму та передачі їх до Конституційної комісії

Президент України Петро Порошенко очікує найближчим часом на остаточне схвалення робочою групою напрацьованих змін до Основного закону щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України та передачі їх на розгляд Конституційної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час виступу на вечорі-реквіємі до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу на Софійській площі в Києві.

«За рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала важливі пропозиції щодо змін до розділу 10 Конституції України. Вони, ці зміни, мають закріпити невід’ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення у складі незалежної Української держави», - заявив він.

Саме таке право, за словами Порошенка, група пропонує визнати джерелом особливого статусу Кримської автономії як невіддільної складової єдиної України.

Водночас, як сказав президент, залучені експерти, науковці, представники громадськості наголошують, що їхні пропозиції спрямовані на забезпечення рівних прав і свобод усіх громадян України, незалежно від етнічного походження, які проживатимуть у звільненому від російських загарбників українському Криму.

«Усі разом вони обиратимуть представницький орган Кримської автономії, яку робоча група пропонує назвати Кримською радою. Особливості обрання депутатів - представників кримськотатарського народу група пропонує визначити окремим законом України», - зауважив президент.

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На переконання Порошенка, в українському Криму пануватимуть мир та злагода між різними етносами – українцями, кримськими татарами, росіянами та іншими.

«Але у разі виникнення у Криму ситуації, що становить реальну загрозу державному суверенітету чи територіальній цілісності України, члени робочої групи пропонують надати президентові України право запроваджувати у Криму особливий режим врядування шляхом призначення спеціального державного урядника з одночасним припиненням повноважень органів влади Кримської автономії. Помилок минулого ми повторювати не будемо», - наголосив Порошенко.

Він висловив сподівання, що «робоча група найближчим часом остаточно схвалить ці пропозиції і передасть їх на розгляд Конституційної комісії».

«Ми всі розуміємо, що дискусія буде непроста, особливо коли дійде до парламентської зали. Та маємо чітко вже сьогодні сформулювати свою позицію на майбутнє, в якому Крим неодмінно повернеться до України», - сказав президент.

Порошенко також переконаний, що зміни до Конституції щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України суттєво посилять зусилля із повернення суверенітету України над Кримським півостровом.

«Зміни до Конституції стосовно кримськотатарського народу потрібні Україні», - заявив він.

За словами Порошенка, Україною задіяні усі політико-правові дипломатичні механізми, щоб повернути Крим.

«Із внесенням зазначених змін до Конституції України ми суттєво посилимося в наших зусиллях по відновленню державного суверенітету України над Кримським півостровом, спираючись, крім всього, на потужний пласт міжнародного права щодо прав корінних народів», - заявив президент.

«Ми продовжимо працювати і над якнайскорішим поверненням в Україну усіх українських заручників з окупованих Донбасу та Криму… І політичних в’язнів, які утримуються в російських тюрмах…Крим і Севастополь, Донеччина та Луганщина – це Україна! І ніяк інакше», - резюмував президент.