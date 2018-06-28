Тимошенко: Нова Конституція має бути суспільним договором, який зруйнує монополізм олігархів на владу

Новий суспільний договір, тобто нова Конституція – це головна умова для побудови справедливої та сильної України.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції у Києві.

За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне завдання – закріпила державність, але водночас має низку вад.

По–перше, Конституція де-факто «цементувала кланово-олігархічні домовленості»: «Чинна Конституція стала міжолігархічним, а не суспільним договором. Саме тому потрібне ухвалення нового Основного закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів».

По-друге, саме через олігархічні домовленості український народ був позбавлений головного права – бути єдиним джерелом влади.

Третя вада чинної Конституції, за словами Тимошенко, полягає в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсолютно безвідповідальними.

«Конституція для правителів та чиновників держави має бути правовою Біблією, але в Україні вона знаходиться в руках махрових «атеїстів», які не просто її не виконують, але інколи навіть і не читали», – зауважила народний депутат.

Фундаментальною вадою чинної Конституції, за словами Тимошенко, є надзвичайно слабке місцеве самоврядування: «Україна має бути унітарною державою, але потребує фундаментального посилення прав місцевого самоврядування».

Ще однією проблемою, яку створює чинна Конституція, є недовіра українців до чинної судової системи, підкреслила лідер «Батьківщини».

«Вони вважають її несправедливою та недоступною для більшості людей», – зазначила вона.

Лідер «Батьківщини» зазначила, що в чинній Конституції права та свободи людей «ніким і нічим не гарантовані»: «У Конституції зазначені глибокі та системні права та свободи людей, які тотально проігноровані всіма гілками влади. У Основному законі унормовані абсолютно безпрецедентні права влади і зафіксовані лише обов’язки людей».

Юлія Тимошенко переконана, що наразі суспільство має створити потужну концепцію нового суспільного договору – проект нової Конституції, який стане чітким ультиматумом для всіх кандидатів у президенти та який новий президент повинен винести на Всенародний референдум.

Політик впевнена, що за 9 місяців внаслідок суспільної дискусії має народитися проект гармонійного суспільного договору, у якому представники влади не можуть змінювати навіть кому.

«Я як кандидат у президенти і команда партії «Батьківщина» – однодумці з українським суспільством щодо «перезаснування держави» на основі нового суспільного договору, який би закріпив права і свободи людей, забезпечив справжні фундаментальні гарантії виконання цих прав і свобод. Ми будемо учасниками і партнерами українського суспільства, щоб у новій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління. Ми маємо забезпечити систему безпеки і оборони, яка не дозволить більше жодному агресору вломитися в нашу країну та вбивати українців», – наголосила вона.

Як підсумувала Юлія Тимошенко, саме новий суспільний договір стане основою сильної держави і сильної України.