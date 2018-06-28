Яценюк про конституційні зміни: заборонити федералізацію та закріпити поняття "Кримська автономія"

17:56, 28 червня 2018
Політика
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Яценюк запропонував зміни до Конституції / фото nfront.org.ua

Про це він написав в авторській колонці на Цензор.нет у День Конституції України, 28 червня, щодо запропонованих ним змін Основного Закону.

"Пропонуємо запровадити інститут префекта замість обласних і районних державних адміністрацій. Префекти призначатимуться Президентом за поданням Кабміну і здійснюватимуть нагляд за додержанням законодавства", - написав Яценюк.

"Якщо акт місцевого самоврядування не відповідає Конституції чи законам, - префект зможе ініціювати скасування такого акту в судовому порядку", - підкреслив він.

Лідер "Народного фронту" також наголосив на необхідності ввести в Конституції пряму заборону на федералізацію України: "Водночас закріпити поняття "Кримська автономія", яке базується на історичних правах кримськотатарського народу".

Яценюк також запропонував  визначити в Конституції фермерське господарство основою аграрного устрою України.

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Теги: #Яценюк#Конституція