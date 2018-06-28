Яценюк про зміни до Конституції: пропонуємо запровадити реальні стримування й противаги у владі

На переконання Арсенія Яценюка, право вето президента треба чітко унормувати виключним переліком підстав ветування, визначених Конституцією.

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що треба вже зараз, перед президентськими виборами, визначити, за що відповідає Президент.

"Перед парламентськими виборами, які будуть вже через 15 місяців, - які відносини будуть між Президентом, Урядом і парламентом. Визначити зараз", - написав Яценюк в авторській колонці на Цензор.нет у День Конституції України 28 червня.

"Залишаюся прихильником парламентсько-президентської республіки, де Президент обирається на загальнонаціональних прямих виборах. Він - Глава держави, національний арбітр, Верховний Головнокомандувач", - написав він.

Згідно із запропонованими ним конституційними змінами, у Президента залишається вся вертикаль призначень у Збройних Силах України: "Президент також вносить до парламенту кандидатуру Голови Служби безпеки України".

Також Президент призначає керівника Служби зовнішньої розвідки.

У Президента залишається право оголошення воєнного стану, з подальшим схваленням Верховною Радою. Президент очолює РНБО.

Президент керує зовнішньою політикою, але визначається вона Верховною Радою, підкреслив Арсеній Яценюк: "Фактично, переговорну позицію для Президента повинен готувати Уряд на основі Закону "Про основи зовнішньої політики". Міністр закордонних справ є членом Кабінету Міністрів, який разом з Президентом братиме участь у переговорах, буде координатором підготовки переговорної позиції для Президента".

На переконання Арсенія Яценюка, право вето Президента треба чітко унормувати виключним переліком підстав ветування, визначених Конституцією: "Президент скеровує вето в Конституційний Суд. Якщо КС вирішив, що вето конституційне - закон повертається для повторного розгляду Радою. Таке вето не може бути подолане: закон має бути доопрацьований і знову проголосований. Якщо Конституційний Суд визнає вето необґрунтованим - закон набуває чинності".

"Президент не повинен втручатися в діяльність органів виконавчої влади та незалежних регуляторів. Зокрема у вибори. Члени Центральної виборчої комісії призначаються Верховною Радою за поданнями депутатських фракцій, внесеними Головою ВР, - а не Президентом. Так само парламент призначатиме членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення", - пояснив Арсеній Яценюк запропоновані конституційні зміни.

Аналогічно, не Президент, а Кабмін вноситиме до Верховної Ради кандидатуру на голову Нацбанку, а всі члени Ради НБУ обиратимуться парламентом: "Пропонується також розширити завдання Національного банку України. Він має відповідати не лише за цінову й курсову стабільність. До його функцій треба додати сприяння зайнятості населення та забезпечення адекватних, економічно ефективних відсоткових ставок по довгострокових кредитах".

Врегульовується також процедура імпічменту Президента: "Вона може бути розпочата у випадку вчинення державної зради, іншого злочину, а також в разі набуття громадянства іншої держави чи умисного порушення Конституції. В Конституції прописуємо спеціальну слідчу комісію для імпічменту".

У Президента залишаються ті самі повноваження для розпуску парламенту, що й зараз, наголосив Арсеній Яценюк, за винятком одного: "Право розпустити в разі, якщо протягом 60 днів не сформовано Кабмін, замінюється на право розпуску в разі непризначення нового Прем'єр-міністра".

Згідно з запропонованими конституційними змінами, Президент вносить до парламенту подання на призначення Прем'єр-міністра, проте кандидатуру визначає коаліція.

Всі члени Кабміну призначаються Прем'єр-міністром за погодженням з коаліцією, підкреслив Арсеній Яценюк: "Навіть в умовах війни Президенту не потрібний свій міністр оборони: міністром має бути цивільна особа. Вся генеральська вертикаль залишається у Президента. Вертикаль забезпечення армії, - Міноборони, - буде в Кабінету Міністрів".

Члени Кабінету Міністрів призначаються і звільняються главою уряду одноосібно за погодженням з коаліцією депутатських фракцій, написав він: "Прем'єр-міністр має право звільнити члена Уряду - без процедури голосування в парламенті, але з одночасним оголошенням нової кандидатури на цю посаду. Коаліція, відповідно до регламенту, погоджує призначення чи звільнення міністрів прем'єром".

Подібний механізм лідер "Народного фронту" пропонує і для звільнення самого Прем'єр-міністра: одночасно із звільненням прем'єра Радою, коаліція визначає кандидатуру нового глави Уряду.

"Пропонується, щоб кандидатуру Генерального прокурора вносив не Президент, а Кабінет Міністрів. Такий порядок логічніший, виходячи з нової ролі прокуратури", - додав Арсеній Яценюк.

"Ми пропонуємо запровадити реальні стримування й противаги у владі. Наголошую – реальні", - написав він.

Арсеній Яценюк повідомив, що вже отримано підписні листи для внесення проекту змін до Конституції: "Це має бути публічний процес та прямий діалог з громадянами країни. Звертаємося до всіх демократичних сил у парламенті: почнімо предметну дискусію".

В цьому процесі важлива й роль Президента, наголосив лідер "Народного фронту", – "як він бачить конституційний лад в країні?".