Яценюк про зміни до Конституції: пропонуємо запровадити реальні стримування й противаги у владі
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що треба вже зараз, перед президентськими виборами, визначити, за що відповідає Президент.
"Перед парламентськими виборами, які будуть вже через 15 місяців, - які відносини будуть між Президентом, Урядом і парламентом. Визначити зараз", - написав Яценюк в авторській колонці на Цензор.нет у День Конституції України 28 червня.
"Залишаюся прихильником парламентсько-президентської республіки, де Президент обирається на загальнонаціональних прямих виборах. Він - Глава держави, національний арбітр, Верховний Головнокомандувач", - написав він.
Згідно із запропонованими ним конституційними змінами, у Президента залишається вся вертикаль призначень у Збройних Силах України: "Президент також вносить до парламенту кандидатуру Голови Служби безпеки України".
Також Президент призначає керівника Служби зовнішньої розвідки.
У Президента залишається право оголошення воєнного стану, з подальшим схваленням Верховною Радою. Президент очолює РНБО.
Президент керує зовнішньою політикою, але визначається вона Верховною Радою, підкреслив Арсеній Яценюк: "Фактично, переговорну позицію для Президента повинен готувати Уряд на основі Закону "Про основи зовнішньої політики". Міністр закордонних справ є членом Кабінету Міністрів, який разом з Президентом братиме участь у переговорах, буде координатором підготовки переговорної позиції для Президента".
На переконання Арсенія Яценюка, право вето Президента треба чітко унормувати виключним переліком підстав ветування, визначених Конституцією: "Президент скеровує вето в Конституційний Суд. Якщо КС вирішив, що вето конституційне - закон повертається для повторного розгляду Радою. Таке вето не може бути подолане: закон має бути доопрацьований і знову проголосований. Якщо Конституційний Суд визнає вето необґрунтованим - закон набуває чинності".
"Президент не повинен втручатися в діяльність органів виконавчої влади та незалежних регуляторів. Зокрема у вибори. Члени Центральної виборчої комісії призначаються Верховною Радою за поданнями депутатських фракцій, внесеними Головою ВР, - а не Президентом. Так само парламент призначатиме членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення", - пояснив Арсеній Яценюк запропоновані конституційні зміни.
Аналогічно, не Президент, а Кабмін вноситиме до Верховної Ради кандидатуру на голову Нацбанку, а всі члени Ради НБУ обиратимуться парламентом: "Пропонується також розширити завдання Національного банку України. Він має відповідати не лише за цінову й курсову стабільність. До його функцій треба додати сприяння зайнятості населення та забезпечення адекватних, економічно ефективних відсоткових ставок по довгострокових кредитах".
Врегульовується також процедура імпічменту Президента: "Вона може бути розпочата у випадку вчинення державної зради, іншого злочину, а також в разі набуття громадянства іншої держави чи умисного порушення Конституції. В Конституції прописуємо спеціальну слідчу комісію для імпічменту".
У Президента залишаються ті самі повноваження для розпуску парламенту, що й зараз, наголосив Арсеній Яценюк, за винятком одного: "Право розпустити в разі, якщо протягом 60 днів не сформовано Кабмін, замінюється на право розпуску в разі непризначення нового Прем'єр-міністра".
Згідно з запропонованими конституційними змінами, Президент вносить до парламенту подання на призначення Прем'єр-міністра, проте кандидатуру визначає коаліція.
Всі члени Кабміну призначаються Прем'єр-міністром за погодженням з коаліцією, підкреслив Арсеній Яценюк: "Навіть в умовах війни Президенту не потрібний свій міністр оборони: міністром має бути цивільна особа. Вся генеральська вертикаль залишається у Президента. Вертикаль забезпечення армії, - Міноборони, - буде в Кабінету Міністрів".
Члени Кабінету Міністрів призначаються і звільняються главою уряду одноосібно за погодженням з коаліцією депутатських фракцій, написав він: "Прем'єр-міністр має право звільнити члена Уряду - без процедури голосування в парламенті, але з одночасним оголошенням нової кандидатури на цю посаду. Коаліція, відповідно до регламенту, погоджує призначення чи звільнення міністрів прем'єром".
Подібний механізм лідер "Народного фронту" пропонує і для звільнення самого Прем'єр-міністра: одночасно із звільненням прем'єра Радою, коаліція визначає кандидатуру нового глави Уряду.
"Пропонується, щоб кандидатуру Генерального прокурора вносив не Президент, а Кабінет Міністрів. Такий порядок логічніший, виходячи з нової ролі прокуратури", - додав Арсеній Яценюк.
"Ми пропонуємо запровадити реальні стримування й противаги у владі. Наголошую – реальні", - написав він.
Арсеній Яценюк повідомив, що вже отримано підписні листи для внесення проекту змін до Конституції: "Це має бути публічний процес та прямий діалог з громадянами країни. Звертаємося до всіх демократичних сил у парламенті: почнімо предметну дискусію".
В цьому процесі важлива й роль Президента, наголосив лідер "Народного фронту", – "як він бачить конституційний лад в країні?".