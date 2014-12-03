Уряд є, головне, щоб не було зволікань з реформами - політолог

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Головне, щоб не було зволікання з реформами. Щодо часу – дуже важливо не гаяти час з конституційними змінами, бо в Коаліції є нині 300 голосів. Треба цю консолідованість використати і проголосувати якнайшвидше за конституційні зміни, про які говорилося", - зауважив він.

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Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, 288 голосами Верховна Рада призначила новий Кабмін.