Уряд є, головне, щоб не було зволікань з реформами - політолог
00:52, 03 грудня 2014Політика
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Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко радить новому уряду не зволікати з реформами
Фесенко радить новому уряду не зволікати з реформами / УНІАН
Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.
"Головне, щоб не було зволікання з реформами. Щодо часу – дуже важливо не гаяти час з конституційними змінами, бо в Коаліції є нині 300 голосів. Треба цю консолідованість використати і проголосувати якнайшвидше за конституційні зміни, про які говорилося", - зауважив він.
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Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, 288 голосами Верховна Рада призначила новий Кабмін.
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