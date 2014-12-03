За день штурму Донецького аеропорту загинуло близько 300 російських солдатів - правозахисники
Всього за час боїв на Донбасі загинули 4672 російських військових, поранення отримали 970. Ще 2560 осіб числяться зниклими безвісти.
Протягом перших двох днів грудня армія РФ зазнала серйозних втрат на Донбасі - за минулу добу під час атак на Донецький аеропорт загинули близько 300 російських солдатів.
Про це повідомляють правозахисники з організації "Вантаж-200 з України в Росію", передає ТСН.
Правозахисниця Олена Васильєва у своєму блозі опублікувала статистику втрат російської армії протягом останніх днів. За минулу добу під час боїв за Донецький аеропорт загинули 299 російських солдатів, ще 190 постраждали, 96 з яких отримали важкі поранення.
"Загальні втрати частин задіяних у бойових зіткненнях: частин 16-ї бригади спеціального призначення ГРУ Генштабу РФ, частин 200-ї бригади особливого призначення ЮВО (Ростов), мотострілецького батальйону і танкової роти 4-ї окремої гвардійської Кантемирівській танкової бригади, батальйону 22-ї окремої бригади ГРУ Генштабу РФ, штурмової роти 106-ї гвардійської дивізії ВДВ. Загинули - 299, поранено - 190 (з них 96 тяжко)", - наводить Васильєва статистику втрат Росії протягом вчорашнього дня.
Вчора у Дебальцевому загинули і російські солдати з 32-ї мотострілецької бригади ЦВО (місце дислокації - Новосибірська область).
Правозахисники заявляють про двох вбитих і 11 поранених військових. Протягом першого грудня в районі Авдіївки Донецької області, де були зосереджені підрозділи 36-ї окремої мотострілкової бригади і зведеного батальйону підрозділу 37-ї окремої мотострілкової бригади (обидві з Бурятії) були вбиті 16 військових РФ, поранення отримали ще 22.
У Горлівці Донецької області солдати 67-ї зенітно-артилерійської бригади ЮВО були накриті вогнем у відповідь бійців ВСУ. Вбито 22 росіян, поранені ще 20.
У боях під Миколаївкою було вбито одного російського солдата з 288-ї артилерійської бригади західного округу. Ще шестеро росіян були поранені.
Крім цього, за даними правозахисників 30 листопада в боях за аеропорт у Донецьку загинули близько 200 російських військових.
Всього за час боїв на Донбасі загинули 4672 російських військових, поранення отримали 970. Ще 2560 осіб числяться зниклими безвісти, стверджують правозахисники.