За день штурму Донецького аеропорту загинуло близько 300 російських солдатів - правозахисники

Протягом перших двох днів грудня армія РФ зазнала серйозних втрат на Донбасі - за минулу добу під час атак на Донецький аеропорт загинули близько 300 російських солдатів.

Про це повідомляють правозахисники з організації "Вантаж-200 з України в Росію", передає ТСН.

Правозахисниця Олена Васильєва у своєму блозі опублікувала статистику втрат російської армії протягом останніх днів. За минулу добу під час боїв за Донецький аеропорт загинули 299 російських солдатів, ще 190 постраждали, 96 з яких отримали важкі поранення.

"Загальні втрати частин задіяних у бойових зіткненнях: частин 16-ї бригади спеціального призначення ГРУ Генштабу РФ, частин 200-ї бригади особливого призначення ЮВО (Ростов), мотострілецького батальйону і танкової роти 4-ї окремої гвардійської Кантемирівській танкової бригади, батальйону 22-ї окремої бригади ГРУ Генштабу РФ, штурмової роти 106-ї гвардійської дивізії ВДВ. Загинули - 299, поранено - 190 (з них 96 тяжко)", - наводить Васильєва статистику втрат Росії протягом вчорашнього дня.

Вчора у Дебальцевому загинули і російські солдати з 32-ї мотострілецької бригади ЦВО (місце дислокації - Новосибірська область).

Правозахисники заявляють про двох вбитих і 11 поранених військових. Протягом першого грудня в районі Авдіївки Донецької області, де були зосереджені підрозділи 36-ї окремої мотострілкової бригади і зведеного батальйону підрозділу 37-ї окремої мотострілкової бригади (обидві з Бурятії) були вбиті 16 військових РФ, поранення отримали ще 22.

У Горлівці Донецької області солдати 67-ї зенітно-артилерійської бригади ЮВО були накриті вогнем у відповідь бійців ВСУ. Вбито 22 росіян, поранені ще 20.

У боях під Миколаївкою було вбито одного російського солдата з 288-ї артилерійської бригади західного округу. Ще шестеро росіян були поранені.

Крім цього, за даними правозахисників 30 листопада в боях за аеропорт у Донецьку загинули близько 200 російських військових.

Всього за час боїв на Донбасі загинули 4672 російських військових, поранення отримали 970. Ще 2560 осіб числяться зниклими безвісти, стверджують правозахисники.