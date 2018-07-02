Кодекс необхідно ухвалити за рік до виборів, вважає голова парламенту.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує, що парламент розглядатиме проект Виборчого кодексу вже восени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами Парубія, робоча група при профільному парламентському комітеті «пройшла» більше половини поданих до законопроекту поправок, яких усього близько 4,5 тис. «4,5 тис. поправок - це більш як один тиждень... Напевно, було б небезпечним, щоб ми увійшли в розгляд законопроекту і не встигли просто його розглянути і не встигли ухвалити рішення. Тому я передбачаю, що, швидше за все, Виборчий кодекс буде розглядатися восени», - сказав голова ВР.

На думку Парубія, проект Виборчого кодексу має бути розглянутий та ухвалений за рік до виборів.

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«Коли ми говоримо, що парламентські вибори мають бути в останню неділю жовтня (2019 року), я передбачаю, щоб ми увійшли у розгляд Виборчого кодексу ще у вересні. Якщо комітет не дасть швидше свого рішення», - сказав він.

Як додав Парубій, якщо приступити до розгляду законопроекту на початку вересня, він може бути ухвалений на початку жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2017 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект Виборчого кодексу, поданий головою парламент Парубієм та народними депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

Законопроектом на парламентських виборах пропонується ввести систему регіональних відкритих списків – у кожному з 27 виборчих регіонів партії пропонують свої списки, а виборець голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, кого партія висунула в цьому регіональному списку. Також пропонується встановити 4-відсотковий виборчий бар’єр.