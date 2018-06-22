Парубій підписав закон про утворення Вищого Антикорупційного суду

Закон передано на підпис президенту України Петру Порошенку.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон України "Про утворення Вищого Антикорупційного суду".

Про це йдеться у дописі на сторінці Парубія у Twitter.

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис президенту Порошенку", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада України ухвалила президентський закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (№8497).

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

7 червня ВР ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня він набув чинності.