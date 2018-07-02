В Інституті Горшеніна обговорять законопроект про позасудове блокування сайтів
3 липня (вівторок) 2018 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Законопроект №6688 - наступ на свободу слова чи критика без аргументів?».
Організатор - Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Чи можуть кібератаки призвести до техногенної катастрофи?
2. Інформаційний тероризм – цензура в красивій обкладинці чи загроза інформаційній безпеці України?
3. Чи є межа між свободою слова та пропагандою?
4. Чи почнуть закривати інтернет-ЗМІ без рішення суду?
Учасники круглого столу:
· Іван Вінник, народний депутат України, співавтор законопроекту №6688 «Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері;
· Наталя Лигачова, голова ГО «Детектор медіа»;
· Тетяна Попова, експерт зі стратегічних комунікацій громадської організації «Інформаційна безпека».
Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).