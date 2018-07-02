В Інституті Горшеніна обговорять законопроект про позасудове блокування сайтів

15:00, 03 липня 2018
Політика
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3 липня (вівторок) 2018 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Законопроект №6688 - наступ на свободу слова чи критика без аргументів?».

Організатор - Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1.    Чи можуть кібератаки призвести до техногенної катастрофи?

2.    Інформаційний тероризм – цензура в красивій обкладинці чи загроза інформаційній безпеці України?

3.    Чи є межа між свободою слова та пропагандою?

4.    Чи почнуть закривати інтернет-ЗМІ без рішення суду?

Учасники круглого столу:

·         Іван Вінник, народний депутат України, співавтор законопроекту №6688  «Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері;

·         Наталя Лигачова, голова ГО «Детектор медіа»;

·         Тетяна Попова, експерт зі стратегічних комунікацій громадської організації «Інформаційна безпека».

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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