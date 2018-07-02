В Інституті Горшеніна обговорять законопроект про позасудове блокування сайтів

Чи є межа між свободою слова і пропагандою?

3 липня (вівторок) 2018 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Законопроект №6688 - наступ на свободу слова чи критика без аргументів?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Чи можуть кібератаки призвести до техногенної катастрофи? 2. Інформаційний тероризм – цензура в красивій обкладинці чи загроза інформаційній безпеці України? 3. Чи є межа між свободою слова та пропагандою? 4. Чи почнуть закривати інтернет-ЗМІ без рішення суду? Учасники круглого столу: · Іван Вінник, народний депутат України, співавтор законопроекту №6688 «Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері; · Наталя Лигачова, голова ГО «Детектор медіа»; · Тетяна Попова, експерт зі стратегічних комунікацій громадської організації «Інформаційна безпека». Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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