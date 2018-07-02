Журналіст каналу «Дождь» заявив, що його не пустили в Україну

Журналіст додав, що наразі перебуває в аеропорту «Бориспіль» і чекає рейс до Кишинева.

Журналіст російського каналу «Дождь» Олексій Коростельов повідомив, що його не пустили в Україну.

Про це Коростельов повідомив у коментарі Громадському.

За словами журналіста, його не пустили до України з двох причин: по-перше, тому що в нього нібито не було необхідної суми на проживання. По-друге — відсутність запрошення з України. Однак, сам Коростельов заперечує це.

Журналіст стверджує, що їхав на стажування і всі документи, включно зі зворотним квитком і бронюванням в готелі, мав при собі.

Як повідомив журналіст у Facebook, раніше він бував у Києві двічі і проходив контроль на кордоні без проблем.

Він стверджує, що прикордонники близько 4 годин тримали його на паспортному контролі, потім відвели у транзитну зону.

«Я повинен чекати зворотний рейс до Кишинева, який оплатила українська сторона. До Москви квиток не купили, паспорт не віддають», — наголосив він.

Коростельов додав, що наразі перебуває в аеропорту «Бориспіль» і чекає рейс до Кишинева.

«Точніше, мені навіть важливіше паспорт забрати, який мені пообіцяли на посадці віддати. Щодо скарги поки не думав, але в рішенні прикордонслубжи сказано, що рішення можна оскаржити через суд», — повідомив журналіст.

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Журналіст стверджує, що рішення можна оскаржити у військовій частині Борисполя.

Також Коростельов повідомив, що зв'язався організаторами стажування, на яке прямував.

«Так, ми тримаємо зв'язок, вони направили листи в усі інстанції від імені Євросоюзу», — сказав він.

На питання, з чим журналіст пов'язує заборону на в'їзд, Коростельов сказав: «Чесно, пов'язувати з чим завгодно можна, навіть з перемогою збірної Росії вчорашньої — фейсбук он як кипить. Я ніяк перед Україною особисто не завинив, але не сказати, що і останні події з (російським журналістом, смерть якого інсценувала СБУ, — ред.) Бабченком і цими розстрільними списками могли якось вплинути на рішення прикордонників, я теж не можу».

Нагадаємо, у січні 2017 року Нацрада заборонила російський канал «Дождь» через невизнання Криму українським.

Як заявив член Нацради з питань телерадіомовлення Сергій Костинський, моніторинг ефірів телеканалу відбувався протягом року. За його словами, політика «Дождя» направлена на легітимізацію анексії Криму.