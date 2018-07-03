"Лісника Януковича" не взяли під варту через прокурора САП

Прокурор САП Наталія Висоцька на судове засідання не з'явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена.

Суд відмовив прокурору САП у застосуванні до екс-голови Держлісагентства Віктора Сівця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду від 19 червня.

Суд відмовив у клопотанні, оскільки на засідання не був доставлений підозрюваний. Відповідно до КПК, розглянути питання про взяття під варту суд може тільки якщо прокурор доведе, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Однак прокурор САП Наталія Висоцька на судове засідання не з'явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена.

Як відомо, у листопаді 2017 Інтерпол зняв Сівця з міжнародного розшуку саме тому, що суд відмовився застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Екс-чиновникові інкримінують, що він зі своєю дружиною організував схему отримання хабарів від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.

Гроші під виглядом консультаційних послуг перераховувалися на рахунки компаній - MEGA-COMMERCE LIMITED (Сполучене Королівство), MEGANON-COMMERCE LLP (Сполучене королівство), FARADAY &aом, CO, S.A (Панама). У випадку невиконання вимог щодо сплати коштів повідомлялося, що експорт лісоматеріалів потрібних для компаній-імпортерів буде припинено.

За даними слідства, через зазначені "прокладки" Віктор Сівець з дружиною відмили 3,7 млн доларів і 10,8 млн євро або в сумі станом на дату отримання коштів - понад 141 млн грн. Ці гроші він начебто вимагав і отримав у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року від іноземних компаній.

Раніше справою займалася ГПУ. У травні 2016-го саме Генпрокуратура повідомила про підозру Сівцю та його дружині. Однак згодом провадження передали НАБУ і САП.