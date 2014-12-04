У Порошенка назвали комітети Ради, навколо яких розгорілися найбільш запеклі суперечки (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томенко сказав у коментарі журналістам.

“Якщо нам не вдасться остаточно домовитися, оскільки Радикальна партія наполягає, точніше Олег Валерійович (Олег Ляшко – голова фракції Радикальної партії - УНІАН) наполягає, то ми розглядаємо можливість сьогодні проголосувати без трьох посад”, - сказав Томенко.

Він уточнив, що загалом депутати ведуть мову про голів бюджетного, фінансово-банківського та регламентного комітетів.

Водночас, додав Томенко, перші заступники голів комітетів зможуть розпочати роботу і без цього.

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“Існує теоретичний шанс, що ми винесемо всі посади. Але якщо не вдасться це зробити, ми зробимо наступним чином: буде постанова загальна, будуть всі посади, а там (біля назв трьох комітетів — УНІАН) будуть відсутні прізвища. Поки ми погодимося”, - сказав депутат.

Стосовно опозиції, Томенко нагадав, що їм було запропоновано три комітети.

“Але той формат трьох їх не задовольняє”, - відзначив депутат.

Томенко також зазначив, що обговорювалася можливість роботи спеціальної комісії ВР з питань приватизації. За його словами, опозиції пропонували очолити цю комісію.

“Вони поки що не погоджуються”, - сказав депутат.

Крім того, він нагадав, що обговорювалася можливість створення комітету ВР, про який говорить опозиція, щодо прав переміщених осіб, міжнаціональних і міжконфесійних відносин.

“Вони не погодились”, - відзначив Томенко.

“Таким чином ми ці дві нові структури не створюємо. Тому що якщо вони не погоджуються очолювати, немає сенсу утворювати. Але ми їх готові створити”, - сказав депутат.