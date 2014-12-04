У Порошенка назвали комітети Ради, навколо яких розгорілися найбільш запеклі суперечки (наживо)
Народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Микола Томенко не виключає, що парламент сьогодні ухвалить постанову про утворення комітетів Верховної Ради без визначення голів трьох із них.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Томенко сказав у коментарі журналістам.
“Якщо нам не вдасться остаточно домовитися, оскільки Радикальна партія наполягає, точніше Олег Валерійович (Олег Ляшко – голова фракції Радикальної партії - УНІАН) наполягає, то ми розглядаємо можливість сьогодні проголосувати без трьох посад”, - сказав Томенко.
Він уточнив, що загалом депутати ведуть мову про голів бюджетного, фінансово-банківського та регламентного комітетів.
Водночас, додав Томенко, перші заступники голів комітетів зможуть розпочати роботу і без цього.
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“Існує теоретичний шанс, що ми винесемо всі посади. Але якщо не вдасться це зробити, ми зробимо наступним чином: буде постанова загальна, будуть всі посади, а там (біля назв трьох комітетів — УНІАН) будуть відсутні прізвища. Поки ми погодимося”, - сказав депутат.
Стосовно опозиції, Томенко нагадав, що їм було запропоновано три комітети.
“Але той формат трьох їх не задовольняє”, - відзначив депутат.
Томенко також зазначив, що обговорювалася можливість роботи спеціальної комісії ВР з питань приватизації. За його словами, опозиції пропонували очолити цю комісію.
“Вони поки що не погоджуються”, - сказав депутат.
Крім того, він нагадав, що обговорювалася можливість створення комітету ВР, про який говорить опозиція, щодо прав переміщених осіб, міжнаціональних і міжконфесійних відносин.
“Вони не погодились”, - відзначив Томенко.
“Таким чином ми ці дві нові структури не створюємо. Тому що якщо вони не погоджуються очолювати, немає сенсу утворювати. Але ми їх готові створити”, - сказав депутат.