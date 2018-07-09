ЄС закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу літака MH17 - Туск

В Європейському Союзі очікують на притягнення винних у трагедії до відповідальності.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це він сказав за підсумками ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

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"Сьогодні ми також згадуємо про трагічне збиття літаку рейсу MH17. Два тижні тому, на саміті у Брюсселі про цю трагедію згадували європейські лідери. Ми вшановуємо пам'ять жертв, закликаємо Росію визнати свою відповідальність за трагедію та очікуємо притягнення до відповідальності тих, хто у ній винний", - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття рейсу MH17.