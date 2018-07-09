Обшуки у голови вінницької ДФС назвали відповіддю Гройсману на початок боротьби проти контрабанди - нардеп

Сьогоднішні обшуки у квартирі вінницького голови ГУ ДФС Руслана Осмоловського пов’язані з бажанням силових структур помститися прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за масштабну боротьбу проти контрабанди.

Про це заявив народний депутат Геннадій Ткачук.

«Ситуація з обшуками у вінницькій ДФС - це відповідь силовиків на масштабну боротьбу проти контрабанди, яку розпочав Гройсман. Справа проти керівника вінницької ДФС Руслана Осмоловського була відкрита 2016 року. За цей час уже тричі в нього влаштовували маски-шоу, але нічого не було знайдено. Адже справа повністю вигадана. Силовики по суті і сьогодні нічого не знайшли - вилучили кредитні карточки, телефон. Я вважаю, що сьогоднішні дії - це спроба залякати фіскальну службу. Команда прем’єра розпочала масштабну боротьбу з корупцією на митниці, яку кришували певні клани силовиків. У відповідь ми бачимо пресинг керівників ДФС. Реанімуються старі, сфабриковані справи, які використовуються як привід для обшуків, затримань та інших силових акцій. І я прогнозую, що це не остання акція залякування», - вважає депутат.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили про обшуки, які підрозділ «К» СБУ проводить у керівників вінницької ДФС.