Порошенко у Брюсселі заявив про готовність до "будь-яких провокацій" під час виборів у 2019 році

За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна буде готова протистояти будь-яким провокаціям під час президентських та парламентських виборів у 2019 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції.

«Наступного року ми матимемо власні вибори. Але цього разу ми будемо готовими до будь-яких провокацій, які можуть статися під час президентських та парламентських виборів», — сказав він.

За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.