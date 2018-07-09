Порошенко у Брюсселі заявив про готовність до "будь-яких провокацій" під час виборів у 2019 році
18:25, 09 липня 2018Політика
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За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.
Петро Порошенко і Дональд Туск / REUTERS
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна буде готова протистояти будь-яким провокаціям під час президентських та парламентських виборів у 2019 році.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції.
«Наступного року ми матимемо власні вибори. Але цього разу ми будемо готовими до будь-яких провокацій, які можуть статися під час президентських та парламентських виборів», — сказав він.
За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.
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