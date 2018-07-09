Безвізовий режим працює для українців без жодних проблем - Юнкер

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголошує, що запроваджений у червні 2017 року безвізовий режим працює для громадян України без жодних проблем.

Про це він сказав за підсумками ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Юнкер нагадав про запровадження безвізових поїздок для громадян України до країн ЄС з червня 2017 року. "Я з великим задоволенням відзначаю, що більш як півмільйона людей з України вже скористалися цієї можливістю. Це зближує людей, це зближує народи", - сказав Юнкер.

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"Цей безвізовий режим для України працює без жодного типу проблем", - заявив він.

Водночас президент Єврокомісії зауважив, що ті українці, які перебувають у країнах Євросоюзу на підставі віз, вчасно відповідно до вимог повертаються додому в зазначені терміни.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу повинні довести свою мету поїздки.

Україні для запровадження безвізового режиму з ЄС необхідно було виконати 144 вимоги. У Євросоюзі неодноразово наголошували, що українці виконали всі умови.

Водночас у ЄС створили законодавче підгрунття для призупинення безвізових режимів з будь-якими країнами, чиї громадяни порушують умови дотримання безвізового режиму. Зокрема, цей механізм може бути застосований в разі виникнення міграційних ризиків.

23 січня 2018 року візова робоча група Ради Європейського Союзу погодилася з висновками Європейської комісії щодо механізму призупинення безвізового режиму, в тому числі, і стосовно України. У доповіді зазначалося, що Україна відповідає вимогам, які необхідні для продовження чинності безвізового режиму, але вона має продовжувати реформи і боротися з корупцією. Також українські органи влади повинні продовжувати заходи з протидії нелегальній міграції та відмиванню коштів.