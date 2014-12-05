Ярема, Аваков і Петренко відзвітують перед антикорупційним комітетом ВР

Відповідне рішення комітет ухвалили на своєму першому засіданні за зверненням Віталія Шабуніна із Центру протидії корупції, передає "Українська правда".

Крім того, комітет вирішив заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо злочинів, скоєних під час "Революції Гідності".

Пропонується заслухати їх на спільному засіданні двох комітетів – із питань протидії корупції та з питань правоохоронної діяльності.

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Також антикорупційний комітет вирішив заслухати міністра юстиції Павла Петренка щодо готовності з 1 січня відкрити реєстр власності України.

Дати відповідних засідань комітетів будуть визначені спільно головами комітетів – Єгором Соболєвим та Андрієм Кожем’якіним.