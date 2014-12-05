"Рік Революції": Небесна сотня

П’ята програма циклу: Небесна Сотня.

106 людей, які загинули під час протестів у центрі Києва та в інших регіонах, застрелені снайперами, імена яких досі невідомі суспільству, забиті на смерть так званими тітушками або садистами у міліцейських погонах. Після втечі Януковича було відомо про 98 імен героїв Небесної Сотні, які залишили нас у цьому світі, подарувавши нам свободу, іще 8 людей протягом наступних двох місяців помирали в лікарнях через травми, несумісні з життям.

Ми не маємо права ніколи забувати їх імена. Імена усіх 106 героїв. У цій програмі ми спробуємо з’ясувати, як іде слідство щодо цього – найстрашнішого у сучасній історії України – злочину, дізнаємося, як продовжують жити родичі загиблих, пригадаємо, як під кулями намагались рятувати тих, кого можна було врятувати, лікарі Майдану.

Учасники програми:

Володимир Бондарчук, син Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука;

Наталія Бойків, дружина Героя Небесної сотні Володимира Бойківа;

Ольга Богомолець, керівник медичної служби Євромайдану, зараз – народний депутат України;

Віталій Тикач, адвокат членів родин «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»;

Олександр Лабецький, голова Громадської організації Українська спілка активістів Майдану «Нескорені», на Майдані його було поранено;

Василь Галамай, активіст «Нескорених», також дістав важких травм на Майдані у Києві.