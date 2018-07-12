Генерал нагадав про "Норд-Ост" та Беслан і попередив про можливі теракти в Криму

Український генерал зазначив, що для Путіна люди є матеріалом, який він використовує у власних інтересах та інтересах власного режиму.

Виключати ймовірність можливих терактів в анексованому Криму після численних терактів у Москві та інших містах Росії, не варто.

Читайте такожКлімкін пояснивши, чому Росія вважає вітання "Слава Україні!" ворожим

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив експерт з питань безпеки генерал-лейтенант Василь Богдан, коментуючи заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про загрозу терактів у Криму.

"Щодо можливих терактів у Криму, то після терактів у Буйнакську (4 вересня 1999 загинули 64 людини), в Москві (4 і 9 вересня 1999 року, загинули 224 людини) і перед виборами, на яких Путін балотувався, дивуватися вже нічому. А як розправився путінський режим в Москві (трагедія під час мюзиклу "Норд-Ост" 26 жовтня 2002 року, загинули 130 осіб), у Беслані (1-3 вересня 2004 року, загинули 334 людини), брутально знищивши близько 500 власних громадян, абсолютно не звернувши уваги на те, що можна було провести переговори, трохи почекати. Для Путіна люди є матеріалом, який він використовує у власних інтересах та інтересах власного режиму - це гарматне м'ясо", - говорить він.