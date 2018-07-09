Силовики Путіна встановили "рекорд" в Азовському морі: за добу затримали сім торговельних суден (карти)

Затримані торговельні судна прямували з Бердянська і Маріуполя.

За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден. Усі вони йшли з чи до Маріуполя/Бердянська. Це новий рекорд - 4 липня було 5.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник проекту "Майдан закордонних справ" і головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

"8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 (шість) суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя (район перехоплення помічений на карті жовтим маркером)", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 9 липня в тому ж районі.

Раніше у розвідці повідомляли, що Росія перекинула близько 40 бойових кораблів до Азовського моря.