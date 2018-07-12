Порошенко підтвердив, що проведе переговори з Трампом у четвер

Раніше про заплановані переговори президентів США та України повідомляли лише дипломатичні джерела.

Президенти України та США Петро Порошенко та Дональд Трамп проведуть переговори в Брюсселі.

Домовленість про таку зустріч підтвердив Порошенко, спілкуючись із журналістами перед входом до штаб-квартири НАТО, повідомляє "Європейська правда".

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Коментуючи очікувану підтримку України з боку США, в тому числі перед самітом США-Росія, він заявив, що "сподівається обговорити це на зустрічі з Трампом", яка відбудеться у четвер.

Досі про заплановані переговори президентів США та України повідомляли лише дипломатичні джерела.

Порошенко також заявив, що не має побоювань через факт запланованих переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"Я нічого не боюсь. І ми маємо дуже сильні заяви і сильну позицію як від Держдепу, так і від Білого дому щодо підтримки України та її незалежності", - пояснив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

Американські ЗМІ повідомили, що у Фінляндії 16 липня відбудеться неформальна зустріч Путіна і Трампа без помічників і журналістів, на цьому нібито наполягає сам Трамп.