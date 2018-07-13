Прохання матері Сенцова про помилування сина Путін розгляне після надходження до Кремля – Пєсков

Говорити про строки розгляду прохання про помилування передчасно, заявляє прес-секретар Путіна.

Прохання матері незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова про помилування сина буде розглянуто, коли надійде до Кремля, але говорити про строки передчасно.

Про це журналістам у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Якщо я правильно пам'ятаю, такі випадки в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування», - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи достатньо з точки зору закону звернення матері Сенцова для його помилування.

Він підкреслив, що в Кремлі знають про цей лист із повідомлень ЗМІ.

«Дійсно, нам відомо сьогодні стало вранці з повідомлень засобів масової інформації про те, що таке звернення зроблено. Однак за нашими каналами мені не відомо, що надходило таке звернення», - зазначив прес-секретар президента РФ.

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«Ви знаєте, що ми, звичайно, уважно ставимося до повідомлень ЗМІ, але сприймати це як звернення офіційне через ЗМІ ми не можемо. Тому зачекаємо, коли воно надійде. Безумовно, воно буде розглянуто, воно не залишиться без уваги. Але наскільки це може бути приводом для конкретних дій у плані ініціювання процедури помилування, я зараз вам сказати не можу», - заявив Пєсков.

У відповідь на уточнююче запитання, в які строки може бути розглянуто звернення матері Сенцова після того, як воно надійде до Кремля, він не зміг назвати конкретний час. «Тут немає якихось конкретних строків, я вам не можу сказати», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов утримується в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 липня до Сенцової в колонію допустили двоюрідну сестру Наталію Каплан, яка повідомила, що брат дуже постарів і схуд на 15 кг.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.