За добу загинули двоє військових, восьмеро - поранені
14:12, 07 грудня 2014Політика
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Впродовж доби в зоні АТО загинули двоє і отримали поранення вісім українських військовослужбовців.
За добу загинули двоє українських військових / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу ми втратили двох українських воїнів, ще вісім отримали поранення", - сказав Лисенко.
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