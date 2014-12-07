Міліція Вінничини пояснила причину сутичок з активістами

Про це у ході прес-конференції заявив очільник облуправління МВС Ігор Моренець.

Говорячи про недопущення до сесійної зали громадських активістів, Моренець пояснив: міліції було надано список з 300 осіб, які висловили бажання бути присутніми на сесії облради, передає Українська правда.

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"З огляду на те, що зала обласної ради, де знаходилися депутати та представники засобів масової інформації, не могла вмістити таку кількість осіб та загострення ситуації біля приміщення ОДА працівники міліції не пропустили усіх бажаючих. Уточнені списки представників мітингувальників працівникам міліції надані не були", - заявив він.

"Міліція несла службу згідно тих нормативних документів, які регулюють її діяльність і жодного факту перевищення повноважень не було", - наголосив глава облМВС.

"Жодних активних дій правоохоронці не проводили, спецзасобів особовий склад не отримував", - додав Моренець.

Також він заявив, що працівники міліції займаються перевіркою та встановлюють осіб, які спровокували протистояння.

Заяви присутніх на прес-конференції громадських активістів з приводу перевищення працівниками міліції службових повноважень "були взяті до уваги керівництвом обласної міліції, з даного приводу буде здійснена перевірка", заявили у прес-службі МВС.

Як відомо, під час сутичок під Вінницькою ОДА постраждали 8 працівників міліції, 7 з яких з різного ступеня тілесними ушкодженнями госпіталізовані, 3 з отруєнням газом невідомого походження перебувають у реанімації.

За фактами побиття співробітників міліції та грубого порушення правопорядку біля приміщення ОДА слідчим управлінням міліціївідкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Після сутичок під ОДА активісти вимагали від начальника обласної міліції Ігоря Моренця подати у відставку через жорстоке побиття людей біля облради.