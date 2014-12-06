У Вінниці люди в масках закидали камінням і фарбою офіс екс-регіонала (фото)

Сьогодні зранку паралельно зі штурмом Вінницької ОДА невідомі у масках атакували офіс приміщення на вулиці Соборній, 85.

Про це повідомляє місцеве видання Вінниця.інфо. У цій будівлі розсташовується офіс товариства «Україна-Польща-Німеччина», яке очолює екс-голова облради, колишній член Партії регіонів Сергій Татусяк. Читайте такожУ центрі Вінниці відновлено рух транспортуДругий поверх приміщення закидали камінням, яйцями та фарбою, а також розбили вікна, під офісом палили шини. За останніми повідомленнями, в центрі міста стало спокійніше, відновлено рух транспорту.

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