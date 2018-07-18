Захід закриває очі на злочини Порошенка, тому що поки не визначився з новим кандидатом – Онищенко

Депутат-утікач розповів, як в Іспанії на Порошенка було відкрито кримінальні справи за фактом купівлі нерухомості через офшорні компанії.

На Заході добре знають про злочини Петра Порошенка, але поки не визначились з іншим кандидатом у президенти України, заявив колишній народний депутат України Олександр Онищенко.

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Таку заяву парламентар зробив в інтерв'ю «Стране», відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

«Захід не визначився з іншим кандидатом, вони поки не розуміють, на кого робити ставку. А Порошенко витанцьовує відданість, аби лише його не чіпали», - зазначив Онищенко.

Депутат навів як приклад кримінальні справи, нібито відкриті проти Порошенка в Іспанії.

«В Іспанії на Порошенка було порушено кримінальні справи за фактом придбання іспанської нерухомості через офшорні компанії та підставні особи. Вони тут зі Свинарчуком і Кононенком скупили цілими шматками узбережжя. Мене теж допитували як свідка щодо корупції Порошенка», - розповів Онищенко.

«Після того, як він приїхав і підписав ряд певних контрактів, невигідних Україні - на придбання іспанської зброї за бюджетні гроші, усе закінчилося. Справи проти Порошенка закрили на наступний день. Щоправда, наскільки я знаю, незабаром відкрили знову», - уклав він.

Нагадаємо Олександр Онищенко написав книгу «Петро П'ятий», присвячену корупції президента. В Україні її можна придбати через інтернет.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.