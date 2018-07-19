Загрожує безпеці і національним інтересам: російському журналісту заборонений в'їзд в Україну (документ)

Діяльність Соловйова визнали неприпустимою і такою, що становить загрозу національним інтересам України, її інформаційній та державній безпеці.

Голові Спілки журналістів Росії Володимиру Соловйову в'їзд на територію країни на три роки.

Про це повідомив Незалежна медіапрофспілка України з посиланням на заяву спецслужби.

"В інтересах забезпечення національної безпеки України 22 лютого 2018 року громадянину Російської Федерації Соловйову Володимиру Геннадійовичу винесено постанову про заборону в'їзду в Україну строком на три роки", - йдеться в заяві СБУ, копією якого володіє організація.

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У лютому 2018 року Конфедерація журналістських організацій України опублікувала заяву, в якій звинуватила Соловйова в "антиукраїнській діяльності" в Криму.

В організації тоді назвали Діяльність Соловйова визнали неприпустимою і такою, що становить загрозу національним інтересам України, її інформаційній та державній безпеці.

Як повідомляв УНІАН, в Україну не пустили британського пропагандиста РФ і заборонили йому в'їзд на три роки.