Порошенко запустив "Фінську підтримку реформи української школи"

Уряд Фінляндії до 2021 року виділить 6 млн євро на заходи з реформування в Україні загальної середньої освіти.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи», ухвалений Верховною Радою України 3 липня 2018 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Угоду між урядом України та урядом Фінляндії про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» підписано 5 березня 2018 року в Києві.

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Документ є правовою основою для ефективної реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи» та залучення коштів технічної допомоги уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні.

Як повідомляв УНІАН, угодою між Україною та Фінляндією передбачено залучення коштів безповоротної технічної допомоги уряду Фінляндії на загальну суму 6 млн євро у період до 2021 року на заходи з реформування загальної середньої освіти.