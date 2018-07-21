Порошенко запустив "Фінську підтримку реформи української школи"

17:04, 21 липня 2018
Політика
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Петро Порошенко / фото REUTERS

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи», ухвалений Верховною Радою України 3 липня 2018 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Угоду між урядом України та урядом Фінляндії про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» підписано 5 березня 2018 року в Києві.

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Документ є правовою основою для ефективної реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи» та залучення коштів технічної допомоги уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні.

Як повідомляв УНІАН, угодою між Україною та Фінляндією передбачено залучення коштів безповоротної технічної допомоги уряду Фінляндії на загальну суму 6 млн євро у період до 2021 року на заходи з реформування загальної середньої освіти.

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Теги: #Петро Порошенко#реформа школи#Україна Фінляндія#реформа освіти в Україні