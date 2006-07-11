БЮТ допомагає Регіонам контролювати процес голосування

Декілька депутатів від БЮТ приєдналися до депутатів від Партії регіонів, які перебувають поблизу кабінок для голосування і контролюють процес голосування і звіряють бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема до депутатів від Партії регіонів приєдналися Олександр ТУРЧИНОВ, Святослав ОЛІЙНИК, Микола СІВУЛЬСЬКИЙ.

Процедура голосування проходить спокійно, без провокацій як з однією, так і з другого боку.

Нагадаємо, в парламенті проходить голосування з обрання першого заступника голови ВР. У бюлетень для голосування внесено одну кандидатуру – Адама МАРТИНЮКА.