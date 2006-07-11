БЮТ допомагає Регіонам контролювати процес голосування
22:14, 11 липня 2006Політика
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Процедура проходить спокійно
Декілька депутатів від БЮТ приєдналися до депутатів від Партії регіонів, які перебувають поблизу кабінок для голосування і контролюють процес голосування і звіряють бюлетені.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема до депутатів від Партії регіонів приєдналися Олександр ТУРЧИНОВ, Святослав ОЛІЙНИК, Микола СІВУЛЬСЬКИЙ.
Процедура голосування проходить спокійно, без провокацій як з однією, так і з другого боку.
Нагадаємо, в парламенті проходить голосування з обрання першого заступника голови ВР. У бюлетень для голосування внесено одну кандидатуру – Адама МАРТИНЮКА.
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