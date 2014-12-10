Медведєв пояснив анексію Криму долею Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав в інтерв'ю російським телеканалам.

«Коли ми говоримо про Крим, будь-який російський громадянин - ми розуміємо, що це і наша історія, і наша доля, і в якийсь період наш біль, і дуже велика кількість наших людей, які цього року проголосували за те, щоб повернутися в Російську Федерацію. Тому Крим - це не просто півострів, не просто прекрасні пляжі, санаторії, оздоровниці, гарний клімат, а це наша історія і наша сьогоднішня доля. І я з цього б виходив на майбутнє», - сказав він.

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За словами Медведєва, зараз перед керівництвом Росії стоїть завдання з інтеграції анексованого Криму в російське правове й економічне поле. При цьому він пояснив, чому він вважає, що Росія має право на анексію Криму.

«Це те місце, в яке впродовж століть ми вкладали свої сили, за яке воювали, проливали кров наші предки, тому я вважаю, що ми повинні привести Крим у порядок, але не за рахунок інших регіонів», - наголосив він.

Разом з тим, російський прем'єр розповів, що коли він приїжджав до анексованого Криму, у нього було подвійне відчуття: «усе дуже гарно, а з іншого боку страшенно не доглянуте. Дуже важка економічна ситуація».