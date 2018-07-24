У Міноборони вирішили скоротити частину військових посад

22:00, 24 липня 2018
Політика
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Частину військових посад у Міноборони зроблять цивільними / фото Міністерство оборони України

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак поінформував про те, що главою Міноборони Степаном Полтораком прийнято рішення залишити в оборонному відомстві певну кількість військових посад, які узгоджені з керівниками департаментів та управлінь, решта - стануть цивільними.

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«Для кожного військовослужбовця, чия посада стає цивільною, це питання вибору. Усі ви — професіонали. Ті, хто прийняв рішення залишитися на військовій службі, зможуть продовжити військову кар’єру в Генеральному штабі, інших органах управління, вищих військових навчальних закладах», - сказав Руснак.

«Посади, які будуть трансформовані в цивільні, будуть пріоритетними для тих, хто прийняв рішення звільнитися з військової служби», - наголосив він.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино зауважив, що, на виконання оперативної цілі 1.1 Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня, Міноборони, здійснюючи функцію державного цивільного контролю над Збройними силами України, посилення зв’язків з Верховною Радою України і громадським суспільством, набуває статус цивільного.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу. Зокрема, рішенням РНБО знято обмеження на прямі контракти вітчизняних міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, щодо закупівлі зброї та військової техніки за кордоном.

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Теги: #Міноборони